شكرا لقرائتكم خبر عن إمبراطورية ميم الحلقة 26.. هل تتزوج حلا شيحة من خالد النبوي وتنضم للإمبراطورية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، وكان أهمها، تكليف مختار أبو المجد لشقيقته مديحة (نشوى مصطفى) بعرض استضافة مدام مى (حلا شيحة) في منزل الإمبراطورية، بعدما طلب منها طليقها كريم الدالي إخلاء المنزل.

والسؤال المهم الذي ربما تجيب عنه الحلقة 26 من مسلسل امبراطورية ميم أو الحلقات المقبلة هو : هل سيتزوج مختار أبو المجد "خالد النبوي" من مدام مي "حلا شيحة" وتنضم للإمبراطورية خاصة أن اسمها يبدأ بحرف الميم .

وكانت الحلقة شهدت ظهور رجل الأعمال يحيى شاكر والذي يقوم بدوره الفنان أحمد وفيق، ويطلب مقابلة مختار أبو المجد الذي يذهب له ويقابله ويتناقشا سويا فى موضوع بيع البيت، ويحاول إقناعه، مؤكدا له أنه خسر كل شىء.

وشهدت الحلقة 25 من مسلسل امبراطورية ميم أيضا، بيع كريم الدالي لمنزله بعدما باعه لزوجته (سلمى) وزوجته باعت المنزل لشركة يحيى شاكر ويطلب من طليقته حلا شيحة أن تخلى المنزل.

وكانت الحلقة السابقة شهدت انسحاب مختار أبو المجد (خالد النبوى) من برنامج كريم الدالي (محمد محمود عبد العزيز)، بعدما خاض في حياته الشخصية أمام المشاهدين للبرنامج، وقبل انسحاب خالد النبوي يوجه رسالة للمتابعين والمشاهدين للبرنامج، قائلا لهم إن تلك الشركة العقارية تريد محو وطمس التاريخ والحضارات والفن والعلم، وتحويل ذكريات الناس لمجرد أرقام ونقود قابلة للبيع والشراء، وأن تلك الشركة ترغب في السيطرة على أى شىء، ويوجه الناس قائلا لهم: "لا تحولوا حياتكم لأرقام تباع وتشترى".

وشهدت الحلقة السابقة أيضا الكثير من الأحداث منها أيضا أن محمد محمود عبد العزيز ( كريم الدالي ) يخوض في حياة خالد النبوي (مختار أبو المجد) الشخصية، وفي حياة أسرته ويبعد عن موضوع الحلقة الرئيسي وهو عن بيع منازل منطقة المعادي، ومنها منزله.

تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.