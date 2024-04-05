شكرا لقرائتكم خبر عن مروة عبد المنعم: شخصية ريكو فى مسلسل بقينا اتنين تشبه أغلب الزوجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة مروة عبد المنعم شخصية "ريكو" ضمن أحداث مسلسل بقينا اتنين الذي يعرض حصريًا على قنوات cbc وcbc دراما ومنصة watch it، ولاقت شخصية "ريكو" ردود فعل إيجابية من الجمهور.

حول الشخصية قالت مروة عبد المنعم في تصريحات صحفية، أنها سعيدة جدًا بردود الفعل عليها حتى الآن، مؤكدة أنها تحمست للمشاركة في مسلسل "بقينا اتنين" لعدة أسباب أولها فكرة المسلسل التي تناقش قضية اجتماعية مهمة جدًا والسيناريو الجيد، ثم شركة الإنتاج k media، مؤكدة أنها شركة محترمة تعاملت معها سابقا في مسلسل "حلوه الدنيا سكر".

أضافت مروه عبد المنعم، أن وجود المخرج طارق رفعت على رأس العمل اضاف له الكثير، مشيرة إلى أن كواليس العمل كانت جيدة جدًا ومليئة بالحب بين كل صناعه سواء الفنانين أو من هم خلف الكاميرا.

وحول عرض المسلسل في موسم دراما رمضان بشكل مفاجئ، قالت مروة: حقيقة لا يفرق معي العرض في رمضان أو خارجه، المهم العمل الجيد، خاصة مع انتشار المنصات التي تتيح للجمهور مشاهدة الأعمال في أب وقت".

وأكدت مروة عبدالمنعم أن علاقتها بزوجها "عاصم" في المسلسل والذي يجسده الفنان ياسر الطوبجي، تشبه كثيرًا علاقة أي زوجة بزوجها خاصة في مجتمعنا المصري، كاشفة عن أن أغلب المشاهد قريبة جدًا من الواقع سواء في الدراما أو الكوميديا، وقالت: "حقيقي سعيدة بالتعاون مع الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف والجميلة ميمي جمال".

وحول علاقتها بحماها "سامي" في الأحداث والتي يجسدها الفنان عزت زين، أكدت أنها من أجمل المشاهد في المسلسل وكانت مليئة بالكوميديا والضحك وهو قدم الشخصية بصورة رائعة جدا.

الجدير بالذكر أن مسلسل بقينا اتنين يعرض يوميا على قنوات cbc و cbc دراما ومنصة WATCH IT، وهو من إنتاج k media بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، ويقوم ببطولته النجوم شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، الفنان الراحل طارق عبدالعزيز في آخر ظهور له، ميمي جمال، مروه عبدالمنعم، ياسر الطوبجي، عزت زين، يوسف عثمان، وآخرين.

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