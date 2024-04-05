مي فاروق: أحداث غزة غيرت كثير فينا

ياسر رشاد - القاهرة - حلت الفنانة مي فاروق، ضيفة في أحد البرامج الإذاعية الشهيرة، والذي تحدثت خلالها عن تفاصيل حياتها الفنية الشخصية.

‎قالت الفنانة مي فاروق إنها تحرص حالياً أن تظهر أمام ‎الجمهور بشكل طبيعي دون وجود اي فلتر، وتابعت خلال استضافتها في إذاعة راديو إنرجي ٩٢.١ : "كل شخص بيشوف الاخرين بطريقته ‎ولهذا السبب اصبحت لا أهتم بتوضيح الصورة لو اهتزت واتركها للزمن، فشغلي وحفلاتي هما الجزء الظاهر من صوري للجمهور".

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وأضافت مي فاروق: "قعدت كثير الناس حاكمة عليا بصورة مسبقة إني مغرورة ومرأة حديدية يمكن ده من وقفتي على المسرح أو لأني بعيدة.. بعد وقت الأغلبية شافوا إني في حالي وماشية على الله وبسبب ده مبحكمش على غيري..".

‎وأكملت مي فاروق: "القرب في حياتي بيكون للمقربين كان لوالدي ووالدتى رحمة الله عليهم، وحاليا أخويا وأسرته وولادي وصاحبة عمري وصحابي اللي ماسكين شغلي ومؤخرًا محمد ربنا رزقني بيه وحلى حياتي.. هن منطقة الأمان ليا ومش مستعدة أخسر منهم حد لأنهم بيحبوني بجد".

‎وتابعت: "ولادي نور حياتي أتمنى أكون أم يتشرفوا بيها"، وعن التخطيط في حياتها قالت :"أنا من الناس اللي بتهتم بالتخطيط وبفكر كثير لدرجة مجهدة ومترددة في اتخاذ أي قرار بس اكتشفت إن اللي بيجي صدفة أحلى رغم إن عدم التنظيم بيسببلي توتر"،

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وأضافت: "كثير في شغلي وفي مواقف في حياتي حاجات كنت بتعامل معاها من منظور معين ولما الظروف اتغيرت وشفت الزوايا كلها فهمت الصح.. المبادئ والأخلاق والدين لهم زاوية واحدة".

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مي فاروق: الصور الأبيض وأسود أحلى فترات حياتي



وعن الصور التي تفضل دايما الظهور فيها والتقاطها، قالت: "صور الذكريات أو الأبيض وأسود بالنسبة لي هي كل حاجة لها علاقة بطفولتي وحياتي وسط والدي ووالدتي وهي أحلى فترات حياتي وأفضل الصورة الشخصية وأنا لوحدي لأن واحنا وسط الناس في صور جماعية بيتفرض عليكي شكل من التصرفات مش دايما بيكون طبيعي".

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وعن صور فلسطين الأخيرة قالت: "صور أحداث غزة غيرت كثير فينا وفي الشعوب المختلفة التي لا تعرف الحقيقة بجانب تغييرها لمعتقداتنا".