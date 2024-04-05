فيديو.. الفنان صلاح عبدالله يعبر عن رفضه للنقاب ويصفه بكتلة سواد

أعرب الفنان المصري صلاح عبدالله عن رفضه لفكرة ارتداء النقاب، ووصفه بأنه “كتلة سواد”. جاءت تصريحاته خلال لقاء تلفزيوني ضمن برنامج “حبر سري” على قناة “القاهرة والناس”. وقد صرح عبدالله قائلاً: “أنا لا أستطيع التفريق بين رجل وامرأة، ولا أهتم بمن يدخل منزلي سواء كان رجلًا أم امرأة. هذه الأمور تسبب حساسية ومشاكل مع المتعصبين والأشخاص الذين يسيئون الشتم، ولكننا تعودنا على ذلك”.

وأضاف: “هذا هو اعتقادي بالنقاب، إنها مجرد كتلة سوداء ولست متأكدًا ما إذا كان هذا هو الإسلام الحقيقي أم لا، وإذا قالت إحدى بناتي أنها ترغب في ارتداء النقاب، فسيكون من الصعب جدًا وسأرفض. وإذا قررت الاستمرار في ارتدائه رغم ذلك، فإنها ستكون مشكلة”. وأكد قائلاً: “بالنسبة لي ولبناتي، فإن فكرة النقاب تشكل مشكلة. يمكن أن يكون هناك تحجب وأنا لست متعصبًا في تربية بناتي في الالتزام والاحتشام، وأمهم أيضًا، ولكنني أؤمن بالحرية ولا أعتبرها إلزامًا”. وتعكس تصريحات صلاح عبدالله رؤيته الشخصية ومفهومه للحرية والاختيار في قضية ارتداء النقاب.