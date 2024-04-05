أكرم حسني داخل أحد المساجد: أخر جمعة في رمضان ولنا دعوة لا ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان أكرم حسني جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورة جديدة له بصحبة أسرته داخل أحد المساجد.

وعلق أكرم على الصورة "أخر جمعة في رمضان ولنا دعوة لا ترد بإذن الله، ‎اللهم لا ينقضي رمضان إلا وانت راضٍ عنا واحفظ بلادنا و انصر اخواتنا في فلسطين".

أكرم حسني شارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل بابا جه، وعُرض في 15 حلقة، وشاركه البطولة نسرين أمين، أوتاكا، لافينيا نادر، سماء إبراهيم، ياسر الطوبجي.

أكرم ظهر أيضا كضيف شرف في مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد وأسماء جلال. كما أعلن قبل يومين عن خوضه لأول مرة تجربة الدوبلاج بالتعاون مع سوني بيكتشرز من خلال فيلم جارفيلد الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي شهر مايو المُقبل.