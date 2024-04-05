ماذا قال تامر حسني لجمهوره بشأن "ليلة القدر" ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان تامر حسني، رسالة لجمهوره بشأن "ليلة القدر"، مطالبا بالدعاء للشعب الفلسطيني.

وكتب تامر، عبر حسابه على فيسبوك: "صباح الهنا على أغلى الناس، النهاردة جمعة مباركة وليلة عظيمة مين عارف.. جايز تكون ليلة القدر إن شاء الله".

وتابع: "إيه رأيكم نكثف الدعاء وندعي لبعض كتير من أول اليوم لآخره.. لفت نظري شرح جميل من الدكتور عمرو خالد عن سورة القدر، وتحديدا آية (ليلة القدر خير من ألف شهر) يعني الليلة دي أفضل من تقريبا ٨٤ سنة".

واستكمل: "تخيل ربنا يغفرلك عمرك كله ولو عندك كل السنين دي.. يلا يا جماعة مين عارف مش جايز بدعاك النهاردة ربنا يفرح قلبك العمر كله ويحققلك اللي نفسك توصله ويبدل حالك وحال اللي بتحبهم ويسامحك على كل الذنوب اللي أنت متخيل أنه مش هيسامحك عليها".

وأضاف: "أدعوا يا جماعة ربنا غفور رحيم، وندعي جامد أوي أوي لأهل فلسطين، الله يسترهم وينصرهم ويعوض صبرهم ويحفظ كل شعوبنا العربية ومصرنا الحبيبة.. ربنا يتقبل منا جميعا إن شاء الله".

يذكر أن، تامر حسني يواصل خلال الفترة الحالية تصوير فليمه السينمائي "ري ستارت" الذي يتعاون معه فيه الفنانة هنا الزاهد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.