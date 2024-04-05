نور قدري: فرحة وإحساس غريب لما لمست الكعبة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة نور قدري جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديو أثناء تواجدها أمام الكعبة.

وعلقت نور "فرحة واحساس غريب لما لمست الكعبة، ربنا ينولها لكل مشتاق لبيت الله اللهم آمين، رمضان.. الكعبة.. مكة.. الجمعة".

جدير بالذكر أن نور قدري شاركت في رمضان 2024 بمسلسل إذاعي من بطولة النجم أحمد حلمي، بعنوان "فبركة" يُذاع على إذاعة نجوم إف إم، ويشارك في بطولته هنا الزاهد، سوسن بدر، طه دسوقي، محمد رضوان، إيمان السيد، سامي مغاوري، سينتيا خليفة.

وكانت نور شاركت مؤخرًا في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية بمسرحية سناب شات، بطولة أمينة خليل ومحمد عبدالرحمن.