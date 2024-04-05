محمد رمضان مع نجله علي: مستعدين للعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، فيديو جديد يجمعه بنجله علي، ظهرا خلاله يرددان كلمات أغنيته الجديدة.

ويقول مقطع منها "إيه يا رمضان بقى ده يا رمضان، دنيا موريانا دماغها موديانا مفيش حاجة موقفانا فص من دماغي ضرب".

كما شارك الجمهور صورتين تجمعانه بـ علي وعلق "مستعدين للعيد".

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان غاب عن دراما رمضان 2024، بعد مشاركته في السباق الماضي بمسلسل جعفر العمدة، مع المخرج محمد سامي، والذي حقق نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة مرتفعة، وشارك في بطولته زينة، مي كساب، منة فضالي، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد فهيم، جوري بكر، منذر رياحنة، طارق النهري.