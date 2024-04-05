مجدي الجلاد يكشف كواليس لقائه مع الرئيس الأسبق حسني مبارك في "أسرار"

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، مساء اليوم الجمعة، ضيفًا ببرنامج "أسرار" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة قناة "النهار"، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويتحدث "الجلاد"، ببرنامج "أسرار" عن حياته الشخصية، كما يكشف قصة تلقيه تهديدات ومكائد تعرض لها، وأيضا كواليس لقائه مع نجلي الرئيس مبارك في عزاء الراحل، وغيرها من الأسرار.

يذكر أن، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد يعد رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (الخليج 365 - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت).