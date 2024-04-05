هل يرغب حسام حبيب في العودة لـ شيرين عبدالوهاب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حل الفنان حسام حبيب ضيفا على برنامج ع المسرح المعروض طوال أيام شهر رمضان 2024، وتقدمه المذيعة منى عبدالوهاب.

وردًا على سؤال "عايز ترجع لـ شيرين عبدالوهاب؟"، قال "أنا ممشتش عشان أرجعلها، مش مهم اسم العلاقة اللي بيني وبينها إيه المهم إن احنا في حياة بعض".

وتعليقا على ما طلبته شيرين في مداخلة شهيرة عقب الانفصال من الجمهور أن يبول على وجه حسام، أوضح "انتي عارفة شيرين بتهزر معايا إزاي، بتقول مقولات من أفلام، هي كانت بتهزر في وقت ما ينفعش فيه الهزار هي دي شيرين وسط الخناقة تنكت".

وأضافت حسام "آه أنا بحبها للدرجة دي، وبعاتبها وبتخانق معاها وبقفش عليها بيني وبينها، وفي الأخر مقدرش على زعلها، هي بتبقى مش قاصدة الإساءة".

وأكد حسام أنه بكى بحرقة على انفصاله عن شيرين في المرتين، مضيفا " آه ممكن الإنسان يحب حد اكتر من نفسه، عندي مشكلة ممكن تكون مرضية بحب احب اللي قدامي وبستمتع وأنا بعمل حاجة تبسطه وأنا بسامحه وأراضيه".

وقال حسام إنه من الممكن أن يغفر الخيانة ولكن لا يستطيع بعدها العودة، كما لفت إلى أنه كان يرى في نظرات البعض أنهم يشعرون بالضيق من عودته لـ شيرين، وأن هذا الأمر كان يسبب له الألم، واختتم بأنه مازال في حياة شيرين ولكن مع تغيير شكل العلاقة.

كانت شيرين عبدالوهاب حلت ضيفة في رمضان 2024 على برنامج بيج تايم بودكاست، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والفنانة أصالة.