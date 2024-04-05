هدى المفتي تنشر صورًا جديدة.. والجمهور: أجمل بنت ورامز بيقولك سامحيني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة هدى المفتي صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة، نالت إعجاب الجمهور.

وكان من بين التعليقات: "مين متفق معايا إن هدي المفتي أجمل بنت في مصر كلها، رقي وجمال، إيه القمر ده يا فنانة، أجمل من القمر ما شاء الله، رامز بيقولك سامحيني".

كانت هدى أطلت على الجمهور في رمضان 2024، بعد سقوطها ضحية لمقلب الفنان رامز جلال في برنامجه "رامز جاب من الأخر"، وجمعتها الحلقة بالفنان أحمد مالك.

رامز جاب من الأخر، يُعرض يوميا في رمضان على قناة MBC مصر، وشهدت الحلقات السابقة استضافة عدد كبير من المشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، بينهم: مها أحمد، انتصار، هاجر السراج، آية سماحة، أحمد حسام ميدو، طارق لطفي، باسم سمرة، أحمد السقا، محمد رياض، مي عمر، نجلاء بدر، حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح، ميرهان حسين، سمية الخشاب وأيتن عامر.