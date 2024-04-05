ميرنا وليد - بيروت - صرحت الفنانة المصرية مي كساب قائلة أنها تشعر بالمعاناة بسبب بعدها عن عائلتها وذلك بسبب إرتباطها منذ فترة بتصوير مشاهد مسلسل "العتاولة" في بيروت.

وتابعت مي كساب، أنها تعاني منذ اليوم الأول في بيروت بسبب ابتعادها عن أولادها، قائلة: "في عياط جماعي كل يوم بسبب انهم وحشوني ونفسي أقعد معاهم بس إن شاء الله هانت، النهاردة آخر يوم تصوير".

وأضافت مي كساب متحدثة عن شخصية عائشة التي تجسدها في المسلسل، قائلة إنها من أصعب الشخصيات التي قدمتها على الشاشة لكونها شخصية متلونة ومختلة .

وكانت تلك التصريحات خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية المصرية سارة الدندراوي .

كانت هذه تفاصيل خبر مي كساب تعاني بسبب تواجدها في بيروت لتصوير " العتاولة " وتبكي يومياً .. لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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