بالفيديو- ساندرا رزق تتألق بفستان لامع و تخطف قلوب الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - سحرت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق عيون الجمهور بإطلالتها الجديدة، وظهرت مرتدية فستان قصير و ضيق من دون أكمام غطي بأحجار الكريستال اللامعة و فوقه سترة من الجلد الأسود، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهها.



وكانت تألقت ساندرا رزق بإطلالتها على الجمهور، إلى جانب إبنتها نور، بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت الإثنتان من داخل المصعد، وترتديان ملابس باللون الأوف وايت، وخطفتا الأنظار بجمالهما.

وحملت ساندرا حقيبة يد من دار أزياء HERMES، يصل سعرها إلى 32,357 دولار، أما إبنتها نور، فحملت حقيبة يد من HERMES أيضاً، يصل سعرها إلى 1,100 دولار.

