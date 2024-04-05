بالصور-روان بن حسين تستعرض جمالها و أناقتها بالقفطان العربي

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة الكويتية روان بن حسين قلوب الجمهور بإطلالتها الأخيرة، فقد إرتدت قفطان مميز باللون التيركواز مزخرف الترتر اللامع و شفاف ذات أكمام طويلة، وربطت شعرها على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت نشرت روان بن حسين مقطع فيديو، ظهرت فيه في ملعب التينس أثناء ممارستها الرياضة، وهي ترتدي كروب توب ضيقاً باللون الزهري، وسروالاً ضيقاً بنفس اللون، وربطت شعرها على شكل ذيل حصان، وعلقت على المنشور بالقول: "النهايات يعني بدايات جديده … نسخة أسعد، نسخة أقوى، والنسخة الأفضل فقط، هالسنه انا مو بس انتهيت من الناس والقصص السلبية في حياتي، انتهيت من نسختي القديمة … روان الجديدة بأفضل وأقوى حلّه".

