الجمهور يتفاعل بأسلوب طريف مع وفاة " رهف ".. ويتناقل ورقة نعوتها - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة بشكل طريف لورقة نعوة تنعي شخصية " رهف " التي تلعب شخصيتها الممثلة اللبنانية سيرينا الشامي الذي قتلها شقيقها "سيف" الذي يلعب شخصيته الممثل اللبناني عمار شلق، وذلك بعد أن علم بزواجها سراً من "يونس"، في المسلسل اللبناني "ع أمل"، واليكم ما كتب بورقة النعوة بالصورة أدناه .



وتصدر المسلسل اللبناني " عَ أمل " قائمة أكثر 10 مسلسلات رمضانية مشاهدة على منصة شاهد (Top 10) في لبنان، متفوقاً على 9 مسلسلات رمضانية أخرى وذلك بعد 20 حلقة من عرضه، بينما تواجد بقائمة الـ Top 5 في كل دول العالم العربي .

مسلسل "ع أمل"، يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، وهو من بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، والممثل بديع أبو شقرا، مهيار خضور، عمار شلق، كارول عبود، إلسا زغيب، وماريلين نعمان، رنين مطر، وريان حركة، من كتابة ندين جابر، إخراج رامي حنا، وإنتاج إيغل فيلمز.