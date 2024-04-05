نجم برنامج إكس فاكتور يستعد لطرح أغنية خليجية جديدة

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان الإماراتي أمير الكعبي نجم برنامج إكس فاكتور لطرح أغنية خليجية جديدة تحمل إسم "وياك جايباك".

و تقول بعض كلماتها : "و أيام جيباك لشيء.. ما تدري كيف يصير.. حاير ف الدنيا ليش.. و العمر راح ميجيش.. نفسك جيباك كيف تعيش و تسيب هالحبيب ..محبش حدا غيرك .. و ينساك كيف وبإيه .. نفسك جيباك كيف.. طب كنت قولوما تخدعوش و ما توهموش.. ما تحطلوش العسل الحلو.. و هو داق ولما فاق مستطعموش".

يذكر ان الفنان الإماراتي أمير الكعبي نجم برنامج المواهب اكس فاكتور يسعى لفرض الغناء الطربي في مصر والدول العربية من خلال تصحيح المفاهيم لدى الناس، يسعى لجمع المستمعين حول الأغنية الكلاسيكية ذات المعنى الهادف، رغم ما تعرض له من صعوبات إلا أنه لم يفعل كما فعل غيره من الشباب بالاتجاه إلى أغاني السوشيال ميديا الهابطة ليحقق تريند دون أصل أو موهبة حقيقية، لذلك قرر محاربة هذا السلوك عند الجمهور ووضعهم مرة أخرى أمام أنفسهم ليقرروا أي فن يمكن أن يكون هو التريند.

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