"الونش خلى عبد المنعم زملكاوي رسمي".. تعليقات الجمهور على حلقة محمد عبد المنعم والونش "رامز جاب من الآخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استضاف برنامج "رامز جاب من الآخر" في حلقته 26 اليوم الجمعة كلا من لاعب النادي الأهلي محمد عبد المنعم، ولاعب نادي الزمالك محمود الونش.

وفور استقبالهما علق "رامز": "الحلقة اللي لعبنا فيها صدر وبنش، محمد عبد المنعم ومحمود الونش".

وانهالت التعليقات من الجمهور والمتابعين على الحلقة عبر حساباتهم الرسمية عبر تطبيق "X" وسط سخرية وإشادة من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحمد عبد المنعم ومحمود الونش وجاءت التعليقات كالتالي: "نفسي في ربع السلام النفسي اللي عند الونش وهو بيحدف الايفون لرامز، الانسان المحترم رزق والله الونش ومحمد عبد المنعم، أعوذ بالله ربنا يبعده عنك تيشيرت الزمالك ده يا منعم، عمنا الونش، ولا ارامز، محمود الونش خلى عبد المنعم زملكاوي رسمي".

ويشهد البرنامج استضافة عدد من ضحايا رامز جلال هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصرزيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما، مثل استضافته مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمدالسقا.

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