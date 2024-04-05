دياب عن مشاركته في مسلسل "مليحة": "ربنا حقق لي حلمي ولبست الزي العسكري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان دياب بنجاح مسلسل "مليحة" الذي يعرض بالنصف الثاني لموسم دراما رمضان هذا العام ويشارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما المصرية.

ونشر "دياب" صورة من كواليس المسلسل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلاله مرتديًا زي القوات المسلحة وعلق: "طول عمري كنت بحلم إني أتشرف وألبس الزي العسكري زي الشرف والهيبة والحمد لله ربنا حقق لي حلمي شكرًا لكل حد كان سبب في الشرف ده".

تدور أحداث مسلسل "مليحة" في إطار درامي حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى غزة عن طريق مصر وسط العديد من الصعوبات، ويشارك ببطولة المسلسل النجمة ميرفت أمين، الفنان أشرف زكي، الفنانة حنان سليمان، الفنان علي الطيب، الفنان أمير المصري، تأليف رشا الجزار، إخراج عمرو عرفة.

يذكر أن دياب يشارك أيضًا بالجزء الرابع من مسلسل "المداح: أسطورة العودة" بطولة الفنان حمادة هلال ويعرض أيضًا ضمن موسم دراما رمضان هذا العام.

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