تعرف على السبب الحقيقي وراء توقف مجدي عبدالغني التعليق على المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل لاعب المنتخب السابق والإعلامي الرياضي كابتن مجدي عبد الغني ضيفًا على برنامج "حبر سري" تقديم أسما إبراهيم ويعرض يوميًا طوال شهر رمضان على قناة "القاهرة والناس".

وتحدث حول السبب وراء توقفه عن التعليق على مباريات كرة القدم وسألته أسما: "جربت قبل كده التعليق على الماتشات وتعرضت لانتقادات كتير جدًا، بطلت تعلق بسبب الانتقادات ولا أنت مش مقتنع بطريقتك التحليلية؟".





ورد كابتن مجدي عبد الغني قائلا: "أنا مكنش عليا انتقادات جماهيرية على فكرة، وكل اللي حصل انتقادات من نقاد رياضيين كانوا مؤثرين في ذلك التوقيت أثروا على التلفزيون والسوشيال ميديا وقتها كانت أحن من دلوقتي، وأنا لما نزلت بعد ماتش البرازيل وتركيا لقيت اكتر من 150 ميسد كول على التليفون بتاعي والناس كلها كانت مبسوط لكن الناس اللي مش بتحب مجدي عبد الغني كان ليها رأي تاني وأنا كنت بعلق بعفوية وقلت بعدها لا هعلق والموضوع مكانش مربح أنا كنت بعمله حب".

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