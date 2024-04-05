مجدي كامل عن مشاركته محمد إمام لأول مرة في مسلسل "كوبرا": "إنسان خلوق وابن أصول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشاد الفنان مجدي كامل بمشاركته الفنان محمد عادل إمام لأول مرة في مسلسل "كوبرا" الذي يعرض بالنصف الثاني لموسم دراما رمضان هذا العام ويحقق نجاحًا ملحوظًا ونسب مشاهدة كبيرة.

وخلال لقائه على قناة "العربية مصر" تحدث "كامل" عن تعاونه مع الفنان محمد عادل إمام واستمتاعه بالتمثيل معه لأول مرة، وأن الأمر ليس بغريب على محمد إمام نظرًا لمسيرة والده الزعيم عادل إمام وعن مشاركته الزعيم من قبل بفيلم "التجربة الدنماركية".

وعن تعاونه مع محمد إمام في مسلسل "كوبرا" قال: "ليا الشرف أني بشتغل معاه، الإنسان الخلوق النجم الكبير محمد عادل إمام حد جميل جدًا على المستوى الأخلاقي والفني وإبن أصول من بيت أصل أساسًا الزعيم عادل إمام وكان ليا الشرف اشتغل معاه في فيلم التجربة الدنماركية ومع محمد لأول مرة في كوبرا وببقى مبسوط جدًا وأنا جاي اشتغل مع محمد إمام هو مذاكر عارف هو جاي يعمل ايه ومحضر الشخصية، وبتبقى بستمتع وانت جاي اشتغل معاه".

واستكمل: "والحكاية الحوار بينا في المسلسل مختلف والإحساس في الشخصية أنه زي ابني لكن لما بيقلبوا على بعض، مش هنحرقوا دلوقتي عشان المسلسل لكن هو ربنا يكرمه ان شاء الله وشرف ليا اني اشتغلت معاه".

وأعاد محمد عادل إمام نشر مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "حبيبي يا أستاذ الشرف ليا أنا وشيخون جامد جدًا".

ويجسد الفنان مجدي كامل شخصية المعلم "شيخون" بأحداث المسلسل الذي يدخل في صراع مع "كوبرا" وسط العديد من المطاردات والمناوشات.

تدور أحداث مسلسل "كوبرا" في إطار من الإثارة والتشويق حول كوبرا الذي يدخل في صراع مع المعلم "شيخون" وشقيقه حربي بمساعدة صديقه سيكا وسط العديد من المطاردات والمناوشات، ويشارك بطولة المسلسل محمد عادل إمام، منة فضالي، مجدي كامل، أحمد عبد الحميد، كزبرة، محمود عبد المغني، تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج أحمد شفيق.

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