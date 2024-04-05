السقا يعلن انتهاء تصوير مسلسل "العتاولة" ويوجه الشكر لأهل الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلن الفنان أحمد السقا انتهاء تصوير مسلسل "العتاولة" الذي يعرض في موسم دراما رمضان هذا العام ويحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

ونشر "السقا" بوست أرفق به صورة من كواليس انتهاء التصوير عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "النهاردة كان أخر يوم في تصوير العتاولة، شكرًا من كل قلبي لكل حد اشتغل وتعب في المسلسل ده بداية من الشركة المنتجة وعلى رأسهم الأستاذ صادق الصباح وأنو الصباح وعلي حسن، والمخرج الشاطر الذكي الموهوب أحمد خالد موسى والمؤلف المحترف الأستاذ هشام هلال والأستاذ حسام حبيب مدير التصوير اللي ورانا جمال إسكندرية والأستاذ ساري هاني صاحب الموسيقى التصويرية والمهندسة نادية عادل مهندسة الديكور والأستاذة دينا نديم مصممة الأزياء".

وقام "السقا" بتوجيه الشكر لفريق عمل المسلسل قائلا: "أنا اتشرفت واستمتعت بالعمل مع زملائي واخواتي اللي مالهومش زي طارق لطفي وباسم سمرة وزينة ومي كساب وعمي وحبيبي صلاح عبدالله ومدام فريدة سيف النصر ومدام ميمي جمال ومدام لبنى ونس والأستاذ محمد التاجي ومصطفى أبو سريع ونهى عابدين وأحمد كشك ومريم الجندي وأستاذ عمرو عثمان ومؤمن نور وهدى الأتربي ومنة تيسير وزينب العبد وأحمد عبداللاه وأمير عبد الواحد ومحمد محسن وعادل يوسف وفاتن سعيد ويوسف الأشقر وشيريهان الشاذلي ومحمد نجاتي وصفوة وأحمد ميدان، وشرفني بالظهور الفنان القدير محمد الصاوي".

كما وجه الشكر لأهل محافظة الإسكندرية قائلا: "بشكر أهل الإسكندرية شكر خاص على دعمهم لينا طول وقت التصوير وشكر خاص لأهالي منطقة الأوزعي بلبنان الشقيقة، وكل الشكر للرجالة اللي تعبت وراء الكاميرا، شباب الإخراج، مهندس الصوت، شباب الكاميرا مان، كل رجالة الانتاج وعلى رأسهم استاذ محمد عبد الغني ورجال الإضاءة، وبخص بالشكر رجالتي اللي دايمًا في ضهري محمد محسن وشريف هلال وطه عبد الوهاب وأيمن صلاح وخالد نظير، شكرًا من القلب ألف حمد وشكر".

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