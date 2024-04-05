بسبب تعليقه "رب الكون ميزنا بميزة".. المعلق الرياضي أحمد الطيب يواجه اتهامات بالسرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل المعلق الرياضى أحمد الطيب ضيفًا على حلقة اليوم الجمعة من برنامج "العرافة" تقديم بسمة وهبة ويعرض طوال شهر رمضان على قناتي "النهار" و"المحور".

وتحدث "الطيب" عن خلافاته الفترة الماضية مع عدد من أبرز الرياضيين المصريين، إلى علاقته بنجوم الوسط الرياضي وعن أسلوبه في التعليق الذي دائمًا ما يثير جدلًا بين رواد مواقع السوشيال ميديا.

وواجهته "بسمة وهبة" بأحد التعليقات الخاصة به بأحد المباريات التي قال خلالها "رب الكون ميزنا بميزة" وأنه قام باستغلال نجاح أغنية مطرب المهرجانات حمو بيكا وعلقت: "بيقولوا أن الكلام بالطريقة دي غير مسموح للمعلقين وإن هم ينزلوا في مستوى التعليق لأغاني المهرجانات".

وعلق "الطيب": "لما نقول رب الكون ميزنا بميزة في عظمة أكتر من كده!، وأنا ماليش دعوة بحمو بيكا أنا بتكلم على كلمات وألفاظ ومش سارقها من حمو بيكا وجملته لو هو بيشتغل معلق وانا اجي اخدها يبقى فعلا مينفعش واحنا جبنا الجملة ودخلناها في الكورة وفي أعظم من رب الكون جملة عظيمة جدًا يعني ربنا ميزنا بميزة ومش هيعجب الناس والتقييم ده غلط ولو حمو بيكا معلق واخدتي الجملة قولتيها طبعًا ده غلط".

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