شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 26.. فلاش باك يكشف قصة إصابة ملك قورة بالإيموفيليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مشهد الفلاش باك الذى يسبق بداية الحلقة الـ 26 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يعرض على قناة ON ومنصة Watch it، عن قصة مرض رقية "ملك قورة" بالايموفيليا، وذلك خلال حديث يدور بين ياسين "أمير كرارة" ووالدته ليلى "صفاء الطوخى" بعدما أحضر ياسين التحاليل والأدوية الخاصة برقية وسط قلق من ليلى حول مستقبل ابنتها.

واشتكت ليلى لابنها ياسين همومها وقلقها على رقية في المستقبل بسبب هذا المرض، فكيف ستتوج وتحمل ومن سيكون بجانبها طوال الوقت، ليطئنها ياسين بأن أشخاص كثيرين مصابين بسيولة الدم والموضوع طبيعى لا مشكلة فيه، وتذكرا الثنائى في اليوم الذى اكتشفا فيه مرض رقية تمنى ياسين أن يكون دكتور حتى يعالجها وبالفعل أصبح دكتور.

وكانت الحلقة الـ25 من مسلسل بيت الرفاعى قد شهدت نجاح حيلة ياسين "أمير كرارة" ويحيى "تامر نبيل" لجعل ناهد تتحرك وتعترف على نفسها بقتل عبد الحميد الرفاعي، حيث أخبرها يحيى أنه تم القبض على ابنها فاروق "أحمد رزق" بتهمة قتل عمه عبد الحميد وأن كل الأدلة تؤكد تورطه في القضية، وتأكدت ناهد من ذلك بعدما شاهدت صورة فاروق مقبوض عليه.

يحيى يخبر رقية "ملك قورة" أن فاروق تم القبض عليه بسبب قتل عمها عبد الحميد إلا أن رقية ما زالت مصرة على أن ياسين ليس بريئًا ولا ترغب في ترك البيت لأنها لا تريد الجري في الشوارع، لتأتى لناهد بعد ذلك وتسأل على فاروق وتبلغها رقية بأن مقبوض عليه لأنه قتل عمها، لتتحرك عايدة مباشرة إلى قسم الشرطة حتى تعترف على نفسها بأنه من قتلت عبد الحميد.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.