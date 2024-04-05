شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 11.. مروان يقع في أزمة جديد ويتورط في أموال طائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، تورط مروان من جديد في أزمة جديدة للبحث عن ابنه الحقيقي، بعد ان اضطر إلى دفع أموال طائلة للشخص الذي حاول الوصول إليهم مدعيًا امتلاكه معلومات تفيد بالوصول إلى ابنه الحقيقي، وهو ما ظهر عكس ذلك في نهاية الحلقة، بعد أن ظهر أن مسئول وزارة الصحة في الإسماعيلية هو العقل المدبر لعملية ابتزاز مروان والحصول منه على أموال.

من ناحية أخرى شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، لتشهد خيطًا جديدًا في محاولات ليلى للبحث عن ابنها الحقيقي، بعد أن كتبت بوست على فيس بوك تبحث فيه عن ابنهما، ليظهر شخص ما يطلب التواصل معها من أجل معلومات تخص الطفل المفقود.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

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مروان في كمين جديد



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