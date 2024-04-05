أحمد حلمي يرد على صلاح عبدلله : "عم صلاح يا عم صلاح ده أنا اللي نفسي أشتغل معاك يا كبير"

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري أحمد حلمي عبر خاصية الحالة عبر حسابه صورة للممثل صلاح عبد الله، وعلق كاتباً: "عم صلاح يا عم صلاح، ده أنا اللي نفسي أشتغل معاك يا كبير، وأكبر بيك"، وذلك رداً رسالة صلاح عبد الله ورغبته في التعاون معه في عمل فني.



وتحدث أحمد حلمي عن كواليس أول قصة حب في حياته، عندما كان عمره 8 سنوات تقريباً، حين أحب خالة صديقة، وقال: "كانت خالة واحد صاحبي وست كبيرة، وأنا كان عندي 7 أو 8 سنين، لكن كانت جميلة أوي وأمورة".

وأضاف حلمي في حديثه مع الاعلامي عمرو أديب في بودكاست "Big Time": "الحب اللي بجد دايما بيحصل في فترة إعدادي، وأنا كنت عايش في بنها وحبيت فيها، ولما كنا نرجع السعودية من الأجازة كانت الحكاية تنتهي، وكان في قصص حب في المصيف".

كما كشف حلمي عن قصة الحب التي يتذكرها قبل زوجته الممثلة المصرية منى زكي، وقال: "كنت في ثانية ثانوي وحبيت جارتنا، وكانت قصة حب عن بعد وشوية تليفونات من غير خروجات، لأن بنها صغيرة وكل الناس عارفة بعض".