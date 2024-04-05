حسام حبيب يكشف كواليس حلق شيرين عبد الوهاب لشعرها بالكامل .. وهذه طبيعة علاقتهما بعد الإنفصال

ميرنا وليد - بيروت - صرح الفنان المصري حسام حبيب وطليق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب متحدثاً عن تفاصيل حلق الأخيرة لشعرها كلياً، وقال حسام حبيب : "حصلت مشكلة عبيطة جداً، وشيرين زي أي ست قالت طلقني، قلت لها طيب قومي إلبسي علشان نتطلق، فقالت أنا مش نازلة هات المأذون".



وأضاف: "كنا الساعة 3 أو 4 الصبح، وهي افتكرت إن كلامي بجد ودخلت الحمام، وافتكرت إنها راحت تغير هدومها، وتأخرت شوية وأول ما طلعت أنا وقعت على ركبتي مش مصدق رد فعلها".

وتابع: "تصرفها كان نوع من أنواع التعبير عن الغضب، وإتكلمنا أنا وهي إن ده ماينفعش يحصل، ما ينفعش تؤذي نفسها علشان تعرفني إنها غضبانة، وقلت لها كنت احلقي شعري أنا".

وتابع حسام حبيب معترفاً من جانبه عن تحمل مسئولية فشل علاقتهما قائلاً: "زي ما الحب مش من طرف واحد، الانفصال والمشاكل بتحصل من الطرفين".

كما أكد انه مازال على علاقة طيبة مع شيرين عبد الوهاب رغم الانفصال قائلاً: "انفصلنا بس هنفضل أصحاب، والحب مازال موجود".

​​​​​وكان هذا التصريح خلال استضافته في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب عبر قناة الحياة .