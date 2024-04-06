أيمن علي دوبلير "كوبرا" و"الحشاشين": "الاستعانة بنا ليست فقط لحماية النجم ولكن علشان بنعمل الشغل أفضل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تطور كبير تشهده الدراما التلفزيونية في رمضان هذا العام وهو ما ظهر بوضوح في مشاهد المجاميع أو المشاهد التي تتطلب مجازفة من الممثل المشارك بالعمل وهو ما يجعل مخرج العمل الاستعانة بـ "الدوبلير" من أجل تنفيذ المشاهد الخطرة بدلًا من البطل.

وبرع الدوبلير أيمن علي الذي شارك مؤخرًا بمسلسل "كوبرا" بديلًا للفنان محمد عادل إمام، إلى جانب مسلسل "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز ومشاركته بعدد من المشاهد القتالية بالحلقات الأولى من المسلسل.

وتحدث "أيمن علي" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" عن كواليس اختياره مع فريق عمله للمشاركة في دراما رمضان وعلق: "عملنا شغل كتير جدًا في مسلسل كوبرا ومسلسل الحشاشين وإعلان لا للمخدرات وفيديو كليب أصحاب الأرض للفنانة أصالة في تتر مسلسل مليحة، المشاركات الخاصة بي بتكون أحيانًا الدوبلير بتاع الممثل وأحيانًا بأدي دور أكشن والفريق بتاعنا اسمه ستانتز ستيل ومصمم المعارك اللي معانا مصري وهو اللي بيصمم مشاهد المعارك والفريق كله مصريين".

وعن خطورة العمل كدوبلير وتعرضه لإصابات قال: "بالنسبة لنا في المشاهد الخطرة بنبقى عارفين أن الموضوع فيه مخاطرة، واحنا في مشاهد الأكشن الدوبلير بيبقى متدرب، كل واحد على حسب تدريباته مع نفسه أنا لعبت كونغ فو وكنت مدرب باركور ومازلت وبلعب باركور بقالي 12 سنة والسباحة بحيث لما يجيني مشاهد خطر ببقى مستعد ولما بيختاروا الدوبلير عارفين ان ده شغله مش موضوع انهم خايفين على الممثل أكتر وبيبقوا عارفين انه هيعمل الشغل أحسن من الممثل".

وعن مشاركته في مسلسل "كوبرا": "أنا بتواصل كتير مع الفنان محمد عادل إمام والمخرج أحمد شفيق كان آخرها النهاردة الصبح".

إلى جانب مشاركته في مسلسل "الحشاشين" قال: "ده أضخم إنتاج وكان فيه ناس من بره مصر ومن جوه مصر وكان فيه عدد كبير من الدوبليرات، والمشاهد اللي شاركت فيها كانت مع برزخ في أول الحلقات لما جه يخرج حسن الصباح من السجن وكان المشهد ده معايا أنا وناس تانية مصريين وأجانب وقعدنا نعمل بروفات قبلها بحوالي 30 يوم تدريب متواصل واحنا ماسافرناش كازاخستان وكنا بنصور هنا في مدينة الإنتاج الإعلامي وكمان روحنا مواقع تصوير في الحزام الأخضر".

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