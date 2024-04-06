أول رد من أحمد حلمي على تصريح صلاح عبدالله برفض العمل معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان أحمد حلمي على تصريح الفنان الكبير صلاح عبدالله خلال وجوده ضيفًا في برنامج "حبر سري" تقديم أسما إبراهيم ويعرض على قناة "القاهرة والناس" طوال شهر رمضان.

ونشر "حلمي" صورة للفنان صلاح عبدالله عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "عم صلاح يا عم صلاح، ده أنا اللي نفسي اشتغل معاك يا كبير وأكبر بيك".

وتحدث الفنان صلاح عبدالله عن ممثلين الجيل الحالي الذين يتمنى العمل معهم خلال أحد فقرات البرنامج وعلق: "نفسي أمثل مع اللي ممثلتش معاهم، زي كريم عبد العزيز وأحمد حلمي، حظي قليل اني ممثلتش معاهم حتى ممثلتش معاهم وهم صغيرين، وهيبقى فيه مشكلة أن بعد التصريح اللي أنا قولته ده لو جالي شغل مع كريم أو حلمي هعتذر عنه ودي تركيبتي، لأن عمري ما قولت أني أنا نفسي أشتغل مع حد وأنا بحبهم بس وارد يكونوا مش بيحبوني، وعارف إنه صعب ودي هبة من عند الله، صعب أن يبقى حد في الوسط الفني مابيحبنيش".

ويشارك الفنان صلاح عبدالله بأكثر من مسلسل في موسم دراما رمضان هذا العام وهم مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيي الفخراني، مسلسل "العتاولة" بطولة الفنان أحمد السقا، مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز وشيكو.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان أحمد حلمي الفنية كانت بمسرحية "تييت" والتي تم عرضها مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض".

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