بوستر جديد لفيلم "عالماشي" استعدادًا لموسم عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان علي ربيع الترويج لأحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم "عالماشي" المقرر عرضه في موسم أفلام عيد الفطر المقبل.

ونشر "علي ربيع" بوستر جديد عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلاله وهو مسترخي على أريكة وعلق: "فيلم عالماشي فيلم عيد الفطر المبارك 2024 في كل سينمات مصر والوطن العربي".

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول "هادي هادي عبد الهادي" الشاب الكسول الذي يبلغ من العمر ثلاثين عامًا ويعيش مع والده، وتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يشخص بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنب جلطات الدم، ويشارك ببطولة الفيلم كريم عفيفي، صلاح عبدالله، آية سماحة، محمد رضوان، عبدالله مشرف، تأليف أحمد عبد الوهاب، إخراج محمد حمدي الخبيري.

يذكر أن آخر مشاركات علي ربيع كانت بفيلم "بعد الشر" وعرض بموسم عيد الفطر 2023.

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