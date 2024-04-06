طارق لطفي يحتفل بانتهاء تصوير مسلسل "العتاولة": "مش مصدقين اننا مش هنشوف بعض تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان طارق لطفي بانتهاء تصوير مسلسل "العتاولة" الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان هذا العام ويشاركه البطولة الفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة ويحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة منذ عرض أولى حلقاته على قناة "Mbc مصر".

ونشر "طارق" صورة من كواليس انتهاء التصوير عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" ووجه الشكر لطاقم العمل قائلا: "النهاردة اخر يوم في تصوير العتاولة، أنا مش مصدق وكلنا مش مصدقين انه خلاص مش هنشوف بعض كل يوم صبح وليل زي الخمس الشهور اللي فاتت قربتنا من بعض أكتر وأكتر وبقينا عيلة وأخوات، أنا شخصيًا كسبت كتير على كل المستويات بشكر كل العتاولة عتل عتل".

ووجه الشكر لطاقم عمل المسلسل من إنتاج لتأليف لتصوير وحتى مصممي الديكور والصوت، إلى جانب نجوم المسلسل وهم النجم أحمد السقا، الفنان باسم السمرة، الفنانة مي كساب، الفنان الكبير صلاح عبدالله، الفنانة فريدة سيف النصر، والفنان محمد التاجي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان طارق لطفي كانت بفيلم "السيستم" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي وعرض مطلع العام الجاري.

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