شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 26.. ميران تطلب من زوجها الابتعاد عن مشاكل عائلتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watchit، أحداثا مختلفة، حيث حذرت بسيمة - ميران عبد الوارث زوجها عنتر - منذر رياحنة من الأحداث الجارية، وإنها تشم رائحة الدم وطلبت منه أن يسافر سويا ويبتعدان عن كل المشاكل، ولكنه اعترف أنه لن يقدر على ترك دهب وحبه لها، ومستعد لمواجهة أى شىء مقابل أن تختاره دهب.

اجتمعت سلوى خطاب مع شداد ليبدأ فى وضع خطة للحصول على نصيبهما فى الأموال وحذرته من عدولة والجنتل، حيث طالبته أن يتعاون مع المعلم زهران حتى يحصلان على نصيبهما، ولكن انتصار كانت على الموعد معهم وسمعت كل حديثهما.



وأوضحت الحلقة عن طريق الفلاش باك كيف سرقت عدولة - سلوى خطاب خزنة المعلم حامد، عندما وجدت مفتاح الخزنة واستخرجت منه نسخة وسرقت خزنة والد المعلم.

وفى تطور للأحداث، اجتمع المعلم مع الجنتل وأكد عليه وضع لافتات جديدة باسم المعلم على المحلات بعدما أصبحت ملكه رسميا كما طلب تسجيل الملكية فى الشهر العقارى، كما أوضح له أنه هرب المخدرات مرتين وبذلك له 250 مليون جنيه فضلا عن الفيلات والمحلات وإذا لم يوافق سيتعاون المعلم مع زهران شيريك الجنتل.