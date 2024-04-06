شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 26.. حزلقوم يكسب المسابقة والكبير يحافظ على العمدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعد الكبير ومربوحة وهجرس، حزلقوم فى مسابقة برنامج "مين هيكسب النصف مليون" وكسب 200 ألف جنيه، خلال أحداث الحلقة السادسة والعشرين حتى مسلسل الكبير أوى 8 والذى يعرض على قناة on، واسترجع كل واحد فيهم ذكرياته فى المدرسة من أجل مساعدته.

وعند السؤال النهائى فى المسابقة لحزلقوم، عرف المذيع عمرو رمزى أن حزلقوم بيعرف الإجابات بالغش من خلال مساعدة شقيقة الكبير و عندما "يكح" بعدد " الإجابة الصحيحة ولكن أبلغه أنه عليهم استكمال البرنامج للمصدقية، وكسب حزلقوم المسابقة و حافظ الكبير على العمدية بعدما راهن عليها حزلقوم مع العمدة كبير الحناينة.

وحكى لهم حزلقوم أنه كسب أخر سؤال بالعدد أكثر من مرة حتى وصل للأجابة الصحيحة، واحتفل الجميع بحزلقوم بعد فوزه.

ويعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

