شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 26.. فاروق يواجه رقية.. وياسين يتبرأ منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 26 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يعرض على قناة ON ومنصةWatch it، مواجهة بين فاروق "أحمد رزق" وزوجته رقية "ملك قورة" حيث يعنفها على بيعها له إلى أخوتها، لتعترف بأنها حاولت الاتصال بيحيى ولن تتركه يقتل أخيها، ليؤكد لها كذباً بأنه كان يخبرتها حتى يعرف ولاءه له وهل هي في صفة أم ضده مثلما قالت له والدته .

يكتشف ياسين "أمير كرارة" أن ما حدث بايصال لهم رغبة فاروق في قتل يحيى بالمكتب كانت مكيدة من فاروق وأنه هو المقصود، وما أحزنه هو شكه بان رقية لعبت اللعبة لصالح فاروق، ليتصل بها بأنها لم تعد أخته ولا يريد معرفتها مرة أخرى واذا تركها فاروق لا تأتى لأى حد منهم.

وشهدت الحلقة 26 من مسلسل بيت الرفاعى حيلة جديدة من فاروق "أحمد رزق" للايقاع بابن عنه ياسين "أمير كرارة"، حيث أمر مساعده عجوزة بمراقبة مكتب يحيى "تامر نبيل" في مكتبه، وفى نفس الوقت تسمعه رقية "ملك قورة" يتحدث في التيليفون ويأمر بالتخلص من يحيى.

تتصل رقية "بأخيها يحيى حتى تحذره بأن فاروق ينوى قتله إلا أن يحيى في المكتب نائم والموبايل صامت، لتسرع رقية وتتصل بجمالات "رحاب الجمل" وتخبرها بأن تطلب من ياسين الذهاب إلى مكتب يحيى حتى يلحقه، ويأخذ ياسين وسعيد "محمد لطفى" ويذهبا إلى المكتب ليرى ياسين عجوزة الذى يحاول الإمساك به ولكن ياسين يفر هارباً.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.