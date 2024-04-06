شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 26.. مصطفى شعبان يبدأ فى استعادة مكانته بسوق السمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watchit، أحداثا مختلفة، حيث بدأ الحنتل فى تغيير اللافتات فى محلات السوق، لتصبح لافتات بإسم المعلم، كما اشترى الجنتل أثاث جديد فى مكتب الجنتل فى السوق للمعلم، ليصبح كل شيء جديدا فى يد المعلم وباسمه ليبدأ المعلم فى إستعادة حقوقه وحقوق والده.

كما سأل مفيد عاشور مصطفى شعبان عن ما قال له قلاش فى آخر زيارة، ولكن المعلم أكد له أن قلاش طالبه بأخذ حقه من الجنتل ثم يقول له سر من وضع المخدرات لوالده فى سيارة السمك.

حذرت بسيمة - ميران عبد الوارث زوجها عنتر - منذر رياحنه من الأحداث الجارية، وإنها تشم رائحة الدم وطلبت منه أن يسافرا سويا ويبتعدان عن كل المشاكل، ولكنه اعترف إنه لن يقدر على ترك دهب وحبه لها ، ومستعد لمواجهة اى شيء مقابل أن تختاره دهب.

اجتمعت سلوى خطاب مع شداد ليبدأ فى وضع خطة للحصول على نصيبهما فى الأموال وحذرته من عدولة والجنتل، حيث طالبته أن يتعاون مع المعلم زهران حتى يحصلا على نصيبهما، ولكن انتصار كانت على الموعد معهم وسمعت كل حديثهما.

وأوضحت الحلقة عن طريق الفلاش باك كيف سرقت عدولة - سلوى خطاب خزنة المعلم حامد، عندما وجدت مفتاح الخزنة واستخرجت منه نسخة وسرقت خزنة والد المعلم.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.