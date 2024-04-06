شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 26.. قلاش يطلب من المعلم مساعدته فى استعادة حقه من الجنتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watchit، أحداثًا مختلفة، حيث بدأت الحلقة بفلاش باك يوضح كيف المعلم شداد استخلص المخدرات من سيارة السمك وكاوتش السيارة الخاصة بالمعلم حامد والد مصطفى شعبان، كما أوضح أن شداد - طارق النهرى أرسل المخدرات للجنتل، ثم أوضح أنه ابلغ الشرطة لاتهام المعلم حامد.

ثم قال قلاش للمعلم إن الذين وضعوا المخدرات فى سيارة والده من مصلحتهم أن يموت، ولذلك طلب من المعلم أن يأخذ حقه من الجنتل فى مقابل أن يعطيه سر المخدرات فى سيارة والده.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.