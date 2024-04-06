شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 26.. فلاش باك يوضح كيف سرقت سلوى خطاب خزنة المعلم حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watchit، أحداثا مختلفة، حيث اجتمعت سلوى خطاب مع شداد ليبدأ فى وضع خطة للحصول على نصيبهما فى الاموال وحذرته من عدوله والجنتل، حيث طالبته إن يتعاون مع المعلم زهران حتى يحصلان على نصيبهما، ولكن انتصار كانت على الموعد معهم وسمعت كل حديثهما.

وأوضحت الحلقة عن طريق الفلاش باك كيف سرقت عدولة - سلوى خطاب خزنة المعلم حامد، عندما وجدت مفتاح الخزنة واستخرجت منه نسخة وسرقت خزنة والد المعلم.

اجتمع ملوك السوق الجنتل وانتصار وطارق النهرى وسلوى خطاب ومنذر رياحنة، حتة يبحثون استعادة المخدرات من المعلم، ولكن سلوى خطاب حاولت أن تحذر الجنتل من المعلم، ولكنه أكد لها إنه سيعمل كل شيء يطلب منه حتى يحصل على البضاعة.

وفى تطور للأحداث، اجتمع المعلم مع الجنتل وأكد عليه وضع لافتات جديدة بأسم المعلم على المحلات بعدما أصبحت ملكه رسميا كما طلب تسجيل الملكية فى الشهر العقارى، كما اوضح له إن هرب المخدرا مرتين وبذلك له 250 مليون جنيه فضلا عن الفيلات والمحلات وإذا لم يوافق سيتعاون المعلم مع زهرام شيريك الجنتل.



بدأت الحلقة بفلاش باك يوضح كيف المعلم شداد استخلص المخدرات من سيارة السمك وكاوتش السيارة الخاصة بالمعلم حامد والد مصطفى شعبان، كما أوضح ان شداد - طارق النهرى أرسل المخدران للجنتل، ثم اوضح أنه ابلغ الشرطة لاتهام المعلم.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.