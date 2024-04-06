شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 26.. المعلم يفرض شروطه على الجنتل ويطالبه بـ250 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watchit، أحداثا مختلفة، حيث اجتمع ملوك السوق الجنتل وانتصار وطارق النهرى وسلوى خطاب ومنذر رياحنه، حتة يبحثوت استعادة المخدرات من المعلم، ولكن سلوى خطاب حاولت أن تحذر الجنتل من المعلم، ولكنه أكد لها إنه سيعمل كل شيء يطلب منه حتى يحصل على البضاعة.

وفى تطور للأحداث، اجتمع المعلم مع الجنتل وأكد عليه وضع لافتات جديدة باسم المعلم على المحلات بعدما أصبحت ملكه رسميا كما طلب تسجيل الملكية فى الشهر العقارى، كما اوضح له إن هرب المخدرا مرتين وبذلك له 250 مليون جنيه فضلا عن الفيلات والمحلات وإذا لم يوافق سيتعاون المعلم مع زهرام شيريك الجنتل.

بدأت الحلقة بفلاش باك يوضح كيف المعلم شداد استخلص المخدرات من سيارة السمك وكاوتش السيارة الخاصة بالمعلم حامد والد مصطفى شعبان، كما أوضح ان شداد - طارق النهرى أرسل المخدران للجنتل، ثم اوضح أنه ابلغ الشرطة لاتهام المعلم حامد.

ثم قال قلاش للمعلم إن الذين وضعوا المخدرات فى سيارة والده من مصلحتهم أن يموت، ولذلك طلب من المعلم أن يأخذ حقه من الحنتل فى مقابل أن يعطيه سر المخدرات فى سيارة والده.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.



