شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 26.. حسن الصباح يخبر بدر البدور برغبته فى إنجاب وريث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 26 من مسلسل الحشاشين زواج حسن بن الصباح بـ بدر البدور – أمينة خليل – ابنة الراعى، ودار حوار بينهما ظهر خلاله عدم معرفتها بكونه حسن الصباح إلا أنه أخبرها أنه يرغب فى الإنجاب منها وريثه، ويكون ولد قوى من رحمها.

هذا وشهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل الحشاشين أمس ظهور الفنانة أمينة خليل للمرة الأولى خلال أحداث الحلقة فى دور بدر البدور ابنة أحد الرعاة الذي قابل حسن الصباح صدفة واستضافه فى منزله بحجة أنه غريب، وما إن رآها ابن الصباح حتى طلب يدها للزواج مقابل أى مهر يرغب فيه الوالد إلا أن الأخير طلب رضاها أولاً.

من ناحية أخرى سبق وشهدت الحلقة خروج حسن الصباح من القلعة إلا أنه فور الخروج اصطدم بفئة من الشباب حاصرته إلا أنه فر منهم بالحيلة كعادته حينما أخبره أنه يعلم أن شيخهم مريض، وبالتالى ذهب لعلاجه بالدواء.وما إن شفى الشيخ حتى أخبره أنه كان يكرهه بشدة ولكن طالما كان السبب فى شفائه فالشباب سيخدمونه حتى يخرج للمكان الذى يرغب فيه.