بيت الرفاعى الحلقة 26.. ياسين يحكى قصته إلى عم عفيفى وفاروق يشك فى رقية

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة الـ 26 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يعرض على قناة ON ومنصة Watch it، حيث يسأل فاروق "أحمد رزق" زوجته رقية "ملك قورة" إذا كانت هي التي أخبرت يحيى أخيها "تامر نبيل" بمكان والدته ناهد "عايدة رياض" ولكنها تؤكد عدم علاقتها بالموضوع وأنه من الممكن أن يكون هناك من يراقب المنزل وينقل كل الأخبار.

وعلى الجانب الآخر يحكى ياسين قصته إلى عم عفيفى "صبرى عبد المنعم" بعدما ارتاح له وشعور عفيفى بأن وراءه سر كبير وإن اسمه ليس سليم، أما جمالات "رحاب الجمل" فتتحدث مع سامية "ميرنا جميل" عن الوحدة التي تعيشها حاليًا بعدما كانت وسط عائلتها وإخوتها، فيما تحكى سامية قصتها بعد خروجها من منزل أهلها حتى قابلت ياسين".

وبدأت الحلقة الـ 26 من مسلسل بيت الرفاعى بوصول ناهد "عايدة رياض" إلى قسم الشرطة للابلاغ عن نفسها بأنها من قتلت عبد الحميد الرفاعى "سيد رجب"وفى نفس الوقت يغادر فاروق "أحمد رزق" قسم الشرطة ويعود إلى المنزل ويكتشف أن والدته كانت في المنزل ويعرف من رقية "ملك قورة" أن يحيى أخبرها بأن فاروق هو الذى قتل عمه.



ياسين يحكى قصته إلى عم عفيفى وفارق يشك في رقية



بيت الرفاعي 26

تعترف ناهد بأنها التي قتلت عبد الحميد الرفاعى ويسألها وكيل النيابة عن سبب اعترافها في هذا التوقيت بعد مرور فترة على الحادث، ولكنها تؤكد أن النصيب هو السبب، وأن الدافع ان عبد الحميد افترى عليها هو اخوه محمود من سنين، وأنها استنهزت الفرصة تسنج لها وانتقمت منه ولفقت التهمة إلى ياسين، وتؤكد أن فاروق برىء ليفاجئها الضابط بأن فاروق لم يتم القبض عليه من الأساس.

