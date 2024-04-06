شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار وفاء عامر بالبكاء خلال تجهيز وجبات الإطعام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهارت النجمة وفاء عامر من البكاء خلال تجهيز وجبات الإطعام في رمضان، حيث قالت في لقاء بالفيديو مع الزميل محمد فهيم، إنها بدأت المائدة منذ سنين بـ 10 وجبات فقط ثم تطور الأمر.

تتألق الفنانة وفاء عامر فى الموسم الدرامى الرمضانى هذا العام من خلال شخصية صباح فى مسلسل حق عرب برفقة أحمد العوضى ورياض الخولى.

وتقدم وفاء عامر شخصية مركبة فى مسلسل حق عرب من خلال أم تخفى سر على زوجها رياض الخولى "عبد ربه" بأن الصبى الذى كان يعمل معه من صغره حتى أصبح مساعدًا له هو ابنه.

وتعيش "صباح" أزمة كبرى فى مسلسل حق عرب فى ظل تصاعد الخلال بين عبد ربه "الأب"، والابن عرب السويركى بدون علم الاثنين حقيقة علاقة بينهما.

مسلسل "حق عرب"، يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.