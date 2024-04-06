شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنانتين التونسيتين ساندي وإيناس علي.. والجنازة اليوم بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلننت الفنانة التونسية ساندى علي وفاة والدتها حيث كتبت على الفيس بوك : توفت الي رحمه الله أمي الحبيبة وستقام صلاه الجنازة اليوم بعد صلاه الظهر ب المجمع الإسلامي في الشيخ زايد .









وشاركت ساندى علي في مسرحية "عائلة كازانوفا" بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة وسليمان عيد، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتدور أحداثه في إطار فانتازى في زمن غير الزمن الحالي، ومقرر بدء عرض المسرحية يوم الأربعاء المقبل 2 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى.

وشاركت الفنانة ساندى على مؤخرا من خلال مسلسل "ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.