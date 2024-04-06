إبنة شيرين عبد الوهاب طرحت هذا السؤال الغريب على حسام حبيب.. وماذا كان رده؟

ميرنا وليد - بيروت - صرح الفنان المصري حسام حبيب، بأن إبنة الفنانة المصرية وطليقته شيرين عبد الوهاب، كانت قد سألته ذات مرة عن أغنية لوالدتها يحب أن يغنيها بصوته.



وقال حسام حبيب: "بنت شيرين سألتني قبل كدا نفسك تقدم إيه من أغاني ماما؟ معرفتش أحدد أغنية بعينها، لأنها قدمت أعمال جيدة، لكن ولو في حزني قوي هغني مش هفضل كده علطول ومن زعلي زهقت من نفسي. بتمنى أغني لشيرين أغنية (أنا مش هفضل كده على طول)، أنا كان نفسي أقول كده في وقت من الأوقات عشان هي زهقت من زعلي".

وعن عودته لشيرين عبد الوهاب، قال حسام حبيب في برنامج "ع المسرح": "أنا لم أبتعد عن شيرين حتى أرجع لها، ولا يهم اسم العلاقة بيني وبينها، المهم إحنا في حياة بعض".