ميرنا وليد - بيروت - تفاعلت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، مع مقطع فيديو تم تداوله لشابة، ظهرت تبكي بشدة خلال مشاهدتها مسلسل "ع أمل".

وكتبت ماغي عبر حسابها الخاص: "كتير حب لهالصبية وعيلتها".

وقد أحدثت الحلقة 25 من مسلسل "ع أمل"، حالة من التفاعل الواسع بين الجمهور، الذي عبّر عن حزنه بشكل كبير.

بدأت الحلقة بوفاة "رهف" التي تؤدي دورها الممثلة اللبنانية سيرينا الشامي، على يد شقيقها "سيف"، الذي يؤدي دوره الممثل اللبناني عمار شلق، بعد أن علم بزواجها السري من "يونس"، الذي يؤدي دوره الممثل اللبناني إيلي متري.

وقد أخبرت "ريا"، التي تؤدي دورها الممثلة اللبنانية ريان حركة، صديقتها "فرح" التي تؤدي دورها الفنانة ماريلين نعمان، حتى يصل الخبر إلى "يسار"، التي تؤدي دورها الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، فتنهار "يسار" وتبدأ بالبكاء الهستيري، وتقرر أن تذهب لوالدتها إلى قرية "كفرحلم"، حتى تقف إلى جانبها، لتكتشف وفاتها على سجادة الصلاة، وتنهار مجدداً.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو لشابة تبكي بشدة أثناء مشاهدة "ع أمل".. وماغي بو غصن تتفاعل معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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