دانييلا رحمة جميلة وناعمة كعادتها.. إليكم أحدث إطلالاتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة الجمهور، مجموعة صور عبر حسابها الخاص، بدت فيها بإطلالة ناعمة وجميلة كعادتها.

وقد إرتدت دانييلا فستاناً باللون الأبيض، من دون أكمام، ونسقت معه قفازين شفافين باللون الزهري، ومجموعة أكسسوارات مميزة.

وتركت دانييلا رحمة شعرها منسدلاً على كتفها، وطبقت مكياجاً يليق بملامح وجهها.

وكان قد تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير، مع جمال والدة دانييلا رحمة، بعد أن شاركت دانييلا الجمهور مقطع فيديو برفقة والدتها بمناسبة عيد الأم.

وتغزل الجمهور بجمال الوالدة، مؤكدين على الشبه الكبير بينهما.

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