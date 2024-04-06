أنجلينا جولي توجّه اتّهامات قويّة ضد براد بيت

وجهت أنجلينا جولي اتّهامات قويّة ضد زوجها السابق براد بيت، زاعمة أن الاعتداء الجسدي تجاهها بدأ قبل وقت طويل من حادث الطائرة الشهير عام ٢٠١٦ والذي أدى إلى طلب الطلاق.

وفي الوثائق التي تمّ الحصول عليها حديثاً، يزعم الفريق القانوني لجولي أن بيت فرض شروطاً صارمة، بما في ذلك اتفاقية عدم إفشاء واسعة النطاق (NDA)، لمنعها من التحدّث علناً عن سوء سلوكه المزعوم، حتى بما يتجاوز مصالحهما التجارية المشتركة.

“في حين أن تاريخ الاعتداء الجسدي الذي تعرّضت له جولي بدأ قبل وقت طويل من رحلة العائلة بالطائرة في سبتمبر ٢٠١٦ من فرنسا إلى لوس أنجلوس، إلا أن هذه الرحلة كانت المرة الأولى التي يوجّه فيها الاعتداء الجسدي على الأطفال أيضًا ثم تركته جولي على الفور، كما جاء في الوثيقة وفقا للصفحة السادسة.

ووفقاً لمحامي جولي، فإن اتفاقية عدم الإفشاء التي اقترحها بيت ستغطي جميع جوانب سلوكه الشخصي، بهدف إسكاتها في أمور لا علاقة لها بمصنع النبيذ الفرنسي شاتو ميرافال. وتؤكّد الوثائق أيضًا أن بيت تراجع عن شراء أسهم جولي في مصنع النبيذ بعد أن قدّمت أدلة مختومة في معركة الحضانة بينهما، خوفًا من احتمال كشفها للجمهور.

وفي الوقت نفسه، نفى مصدر مطّلع على الممثل ادعاءات جولي، ووصفها بأنها محاولات لصرف الانتباه عن النكسات القانونية. على الرغم من الجدل القانوني المستمر، تكشف الوثائق السابقة عن تاريخ من الصراع حول ترتيبات مصنع النبيذ والحضانة بين الزوجَين السابقَين في هوليوود.