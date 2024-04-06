ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلة السورية سلافة معمار من أحداث مسلسل "ولاد بديعة"، ظهرت فيه وهي ترقص على قبر "أبو الهول"، الذي يؤدي دوره الممثل السوري محمد حداقي، وتبدأ بالكاء والضحك بشكل هستيري، إقتصره الجمهور بعنوان "حياة سكر في رقصة".
مسلسل "ولاد بديعة" من بطولة الممثلين سلافة معمار، يامن الحجلي، محمود نصر، نادين تحسين بك، سامر إسماعيل، إمارات رزق، عدنان أبو الشامات، ديمة الجندي، لينا حوارنة، روزينا لاذقاني، ونادين خوري، تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، في سابع تعاون بينهما، إخراج رشا شربتجي.
تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي إنساني، حول أربعة أشقاء هم: سلافة معمار (بديعة)، محمود نصر (مختار)، سامر إسماعيل (شاهين) ويامن الحجلي (ياسين)، يلعبون أدوار "ولاد بديعة"، وتجسد الممثلة إمارات رزق دور والدتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر رقصة سلافة معمار بـ "ولاد بديعة" تتحول إلى بكاء.. مشهد يتصدر الترند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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