ميرنا وليد - بيروت - يمتلك الممثل ومدير عام الإنتاج في شركة "فينيكس بيكتشر" أنطوان الحجل عدد كبير من الأعمال التمثيلية التي تميز بها، نذكر من مسلسلاته: "شيء من القوة، ورود ممزقة، رجل من الماضي، امرأة من زمن الحب، حكاية امل".
في الدوبلاج: "البطل خماسي، رانزي المدهشة، سانشيرو، نينجا كابامارو"، وفي السينما: "أيام اللولو، الصفقة، آخر الصيف".
موقع "الفن" التقى بـ أنطوان الحجل، وتحدثنا معه عن مسلسل "سر وقدر" الذي لم يعرض، ورسالته الى المنتج إيلي معلوف وغيرها من المواضيع.
موقع الخليج 365 أجرى مقابلة مع الممثل أنطوان حجل، وتحدثنا معه عن "سر وقدر"، تعاونه مع المنتج إيلي معلوف وفريق عمل المسلسل، غياب الممثلة كارول الحاج.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- أنطوان الحجل يكشف عن دوره في "سر وقدر" وهذه رسالته الى إيلي معلوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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