الحرب تشتعل بين بسمة بوسيل وجليلة من جديد!

ميرنا وليد - بيروت - إشتعلت الحرب من جديد بين الفنانة المغربية بسمة بوسيل، ونجمة مواقع التواصل الإجتماعي المغربيبة جليلة، وعاد خبر العلاقة التي كانت تجمعها بالفنان المصري تامر حسني إلى الواجهة من جديد.



وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص: "معلش لاصحابي و فانزاتي الحلوين هقفل tags & the mentions For a while عشان في ناس نفسها تتسلق سلم الشهرة اللي اتزحلقت منه قبل كده. عايزين نتعبد في الأيام الأخيرة دي بسلام . تقبل الله خالص الاعمال".

لترد عليه جليلة وتهاجمهما قائلة: "انت آخر وحدة تحكي عن التسلقات لإنك بديتي حياتك بالتسبق (الله يسامحك فبالي) وستبقين متسلقة إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها.. روحي سوي شي يفيدك مش معقولة يعني كل شوي تلقيح إنتي ما عندك حياة؟ اطلعي من عقددددة جليلة خلااااص.. استغفرالله بس".