عرض قطعة ملابس رياضية لـ محمد علي كلاي بملايين الدولارات بالمزاد

ميرنا وليد - بيروت - دخلت قطعة من تاريخ الملاكمة مرة أخرى إلى الحلبة أو بالأحرى، إلى قاعة المزاد حيث تم طرح سروال الساتان الأبيض الذي كان يرتديه الملاكم الراحل محمد علي كلاي في نزاله "Thrilla in Manila" عام 1975 مع جو فرايزر في الفلبين للبيع.



سيتم تقديم العطاءات يوم الخميس من قبل فرع نيويورك لدار المزادات سوثبي ومقرها لندن، والتي تقدر أن الشورتات ستباع بمبلغ يتراوح بين 4 إلى 6 ملايين دولار بحلول وقت إغلاق الكمية في 12 نيسان.

هذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها بيع الصناديق الشهيرة التي تحمل علامة Everlast التجارية، والتي تحمل نقشًا من قبل مساعد مدرب علي ورجل الزاوية درو "بونديني" براون وتوقيع "The Greatest" نفسه في مزاد علني، وفقًا لـ Sotheby's، منذ أن باعت ملكية براون أول زوج من السراويل الثمينة. لجامع خاص في عام 1988 مقابل 1000 دولار في ذلك الوقت، تم بيعها آخر مرة في عام 2012 مقابل 150 ألف دولار.

إذا وصلت قيمة حقائب علي إلى 5 ملايين دولار أو أكثر هذه المرة، فسوف تدخل في قائمة أغلى 10 تذكارات رياضية (لا تشمل بطاقات التداول)، وفقًا لشركة الأبحاث Altan Insights، تحولت المقتنيات الرياضية من ما كان في السابق هواية للمتحمسين إلى صناعة ضخمة خلال جائحة كوفيد-19، حيث وصلت قيمتها السوقية العالمية إلى 26 مليار دولار في عام 2021، وفقًا لشركة MarketDecipher، التي تتوقع أن ترتفع هذه القيمة إلى أكثر من 227 مليار دولار بحلول عام 2032.

يذكر أن قميص مايكل جوردان شيكاغو بولز من المباراة الأولى لنهائيات الدوري الاميركي للمحترفين خلال موسم "الرقصة الأخيرة" عام 1998، والذي حقق أكثر من 10 ملايين دولار، في مزاد في أيلول 2022، تم بيع حزام البطولة الذي حصل عليه علي من قتاله "Rumble in the Jungle" عام 1974 ضد جورج فورمان في تموز 2022 بأكثر من 6 ملايين دولار.

محمد علي كلاي، الذي ولد بإسم كاسيوس مارسيلوس كلاي جونيور عام 1942 وغير إسمه لـ محمد علي كلاي عند إسلامه وتوفي عام 2016، لا يُعتبر فقط أحد أفضل الملاكمين، بل أيضًا أحد أكثر الشخصيات الرياضية شهرة على الإطلاق.