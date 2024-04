جورج كلوني قسم أنه لن يتزوج مرة أخرى أبدًا .. ثم تزوج من اللبنانية أمل علم الدين

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجم الأميركي جورج كلوني، الذي ولد في 6 أيار 1961، في ليكسينغتون، كنتاكي، قضى كلوني معظم شبابه في أوهايو وكنتاكي، وتخرج من مدرسة أوغوستا الثانوية، كان نشيطًا جدًا في الألعاب الرياضية مثل كرة السلة والبيسبول، وحاول اللعب مع فريق سينسيناتي ريدز، لكن لم يُعرض عليه عقد.



بعد أن حصل ابن عمه، ميغيل فيرير، على دور صغير في فيلم روائي طويل، بدأ كلوني في متابعة التمثيل، كان أول دور رئيسي له في المسرحية الهزلية E / R (1984) بدور Ace، وسرعان ما تبع المزيد من الأدوار، بما في ذلك جورج بورنيت، العامل الماهر الوسيم في فيلم "حقائق الحياة" (1979)، بوكر بروكس، مشرف على روزان (1988)، والمخبر جيمس فالكونر عن الأخوات (1991)، حقق كلوني إنجازًا كبيرًا عندما تم اختياره لدور الدكتور دوغ روس في المسلسل الدرامي ER (1994) الحائز على جوائز، مقابل أنتوني إدواردز ونوح وايل وجوليانا مارغوليز.

أثناء تصوير فيلم ER (1994)، لعب كلوني دور البطولة في عدد من الأدوار السينمائية البارزة، مثل فيلم From Dusk Till Dawn (1996) للمخرج روبرت رودريغيز، وOne Fine Day (1996)، مقابل ميشيل فايفر. في عام 1997، تولى كلوني دور باتمان في فيلم جويل شوماخر باتمان وروبن (1997). حقق الفيلم نجاحًا معتدلًا في شباك التذاكر، لكنه تعرض لانتقادات شديدة من قبل النقاد، ولا سيما فيلم Batsuit المليء بالحلمات. واصل كلوني دور البطولة في فيلم Out of Sight للمخرج ستيفن سودربيرغ (1998)، وفيلم The Thin Red Line للمخرج تيرينس ماليك (1998)، وفيلم Three Kings للمخرج ديفيد أو راسل (1999).

في عام 1999، غادر كلوني برنامج ER (1994) (على الرغم من أنه سيعود في نهاية الموسم) وظهر في عدد من الأفلام، بما في ذلك يا أخي، أين أنت؟ (2000)، العاصفة المثالية (2000) و المحيط الحادي عشر (2001). بالتعاون مرة أخرى مع ستيفن سودربيرغ، تلقى فيلم Ocean's Eleven (2001) إشادة من النقاد، وحقق أكثر من 450 مليون دولار في شباك التذاكر، وأنتج سلسلتين: Ocean's Twelve (2004) وOcean's Thirteen (2007).

في عام 2002، ظهر كلوني لأول مرة كمخرج مع فيلم "Confessions of a Dangerous Mind" (2002)، وهو مقتبس من السيرة الذاتية للمنتج التلفزيوني تشاك باريز، كان هذا هو الفيلم الأول تحت شعار القسم الثامن للإنتاج، وهي شركة إنتاج أسسها مع ستيفن سودربيرغ، كما أنتجت الشركة العديد من الأفلام المشهورة، منها "بعيد عن الجنة" (2002)، "سيريانا" (2005)، "ماسح ضوئي مظلم" (2006)، و"ليلة سعيدة، وحظ سعيد" (2005).

فاز كلوني بأول جائزة أوسكار لأفضل ممثل مساعد في سيريانا (2005)، وتم ترشيحه لأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي عن فيلم Good Night, and Good Luck. (2005).

تزوج كلوني من الممثلة تاليا بلسم من عام 1989 حتى عام 1993، وبعد طلاقهما، أقسم أنه لن يتزوج مرة أخرى أبدًا، راهنته ميشيل فايفر ونيكول كيدمان بمبلغ 10000 دولار على أنه سينجب أطفالًا في سن الأربعين، وأرسلت له شيكًا بعد وقت قصير من عيد ميلاده. أعاد كلوني الأموال وراهن على ضعف أو لا شيء بأنه لن ينجب أطفالًا قبل سن الخمسين. وعلى الرغم من أنه ظل عازبًا تمامًا، إلا أن كلوني كان لديه العديد من العلاقات التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، بما في ذلك مع مصارع WWE السابق ستايسي كيبلر، وفي عام 2014، تزوج من المحامية والناشطة اللبنانية البريطانية أمل علم الدين، وأنجب منها طفلين توأمان.